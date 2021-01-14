Врач «Локомотива» выступил за вакцинацию футболистов

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий объяснил «СЭ», почему он считает, что футболистам необходимо сделать прививку от ковида.

— Считаю, что вакцинироваться нужно, — заявил «СЭ» Карлицкий. — Особенно, если человек еще не болел. Учитывая все последствия и возможные осложнения, загрузку клиник, нужно прививаться. Особенно, возрастным людям.

— А если мы говорим о футболистах?

— Тоже, потому что так мы сможем гарантировать то, что они не заболеют во время чемпионата. Поэтому я за, и как будет возможность, будем прививаться. Единственное, если у людей есть свой иммунитет, который они получили, переболев, то не надо.

— Многие игроки опасаются. Прививка появилась недавно, они не хотят идти в первых рядах.

— Во-первых, они давно не в первых рядах, люди прививаются уже давно. Считаю, что при прививке риск осложнений намного ниже, чем после естественного заражения. К сожалению спортсмены тоже иногда болеют этим вирусом в тяжелой форме.

(Севастиан Терлецкий)