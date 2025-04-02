Рыскин — о ситуации с Саравией: «Находимся в диалоге, готовы оказывать ему содействие в его личных проблемах»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» прокомментировали ситуацию с отсутствием полузащитника ростовчан Родриго Саравии.

«Мы находимся в диалоге, у него есть личные проблемы, в которых мы готовы оказывать содействие. Надеемся, что он в ближайшее время решит все вопросы и присоединится к команде. Не все зависит от нас, поэтому пока ситуация сложная по Саравии. Это талантливый игрок, мы на него рассчитываем», — сказал Рыскин «СЭ».

24-летний Саравия перешел в «Ростов» летом 2024 года. В этом сезоне уругваец провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.