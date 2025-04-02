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2 апреля, 18:01

В «Ростове» назвали решение CAS по Норманну хорошим для всех российских клубов

Александр Абустин
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение спортивного суда Лозанны (CAS) по делу бывшего футболиста ростовчан и «Динамо» Матиаса Норманна.

«Мы смогли отстоять интересы клуба и получить достойную компенсацию. Это хорошее решение для всех российских клубов. Потому что в последнее время было несколько таких историй. Мы очень довольны этим решением. Деньги поступят в соответствии с регламентом. Можно ли назвать решение образцовым для остальных клубов? Не мне об этом судить, мы довольны как в этой ситуации справился клуб. Мы добились справедливого решения», — сказал Рыскин «СЭ».

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА и подали иск на футболиста в CAS.

2 апреля суд подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию. CAS отклонил апелляции футболиста и «Аль-Раед» в полном объеме.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

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