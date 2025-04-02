В «Ростове» назвали решение CAS по Норманну хорошим для всех российских клубов

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение спортивного суда Лозанны (CAS) по делу бывшего футболиста ростовчан и «Динамо» Матиаса Норманна.

«Мы смогли отстоять интересы клуба и получить достойную компенсацию. Это хорошее решение для всех российских клубов. Потому что в последнее время было несколько таких историй. Мы очень довольны этим решением. Деньги поступят в соответствии с регламентом. Можно ли назвать решение образцовым для остальных клубов? Не мне об этом судить, мы довольны как в этой ситуации справился клуб. Мы добились справедливого решения», — сказал Рыскин «СЭ».

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА и подали иск на футболиста в CAS.

2 апреля суд подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию. CAS отклонил апелляции футболиста и «Аль-Раед» в полном объеме.