В «Ростове» двумя словами оценили разгром «Динамо»

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов в комментарии для «СЭ» оценил победу клуба над «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Удовлетворение есть», — сказал Сайманов «СЭ».

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.