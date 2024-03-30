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Гришин: «Перерыв пошел на пользу «Сочи», но ЦСКА сильнее по составу и по игре»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Сочи» в 22-м туре РПЛ.

«Игра должна быть интересной, потому что «Сочи» нужна только победа, а ЦСКА надо догонять лидирующую группу. Перерыв пошел на пользу «Сочи», но армейцы сильнее по составу и по игре», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Также он предположил, кто выйдет в нападении у московской команды на эту игру.

«Это головная боль Федотова. Главное, чтобы ЦСКА выиграл. Могут сыграть сразу три центральных нападающих, хотя Мусаев и Заболотный — одного плана футболисты. Хорошо, что можно заменить кого-то и не терять темп игры», — добавил специалист.

Матч пройдет 30 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России с 32 очками. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке (13 баллов).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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