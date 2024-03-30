Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:58

Чернов — о победе над «Динамо»: «Вышли на матч с запредельным настроем»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ростова» Евгений Чернов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

— Не могу сказать, что мы были удивлены этому, — приводит слова Чернова «Евро-Футбол.Ру». — Мы ведь готовились к этой игре. Кроме того, вышли на матч с запредельным настроем, поскольку очень нужны очки. Эта победа добавит нам спокойствия. Мы вышли очень заряженные и начали забивать. Весь секрет в нашей работе. Мы очень хорошо подготовились на сборах, и поэтому сейчас все получается.

— Ваша команда обыграла двух претендентов на медали. Это большой успех.

— У нас чемпионат делится на две части, и после зимних сборов мы в отличных кондициях. Может быть, некоторые клубы недоработали на сборах, не знаю.

— Готовы замахнуться на победу над главным фаворитом чемпионата — «Зенитом», с которым встретитесь в последнем туре?

— Посмотрим. Возможно, в этой игре что-то будет решаться. Это было бы очень интересно.

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005604162_chernov_nazval_prichinu_uspeshnogo_starta_rostov_vesnoy
Евгений Чернов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Читайте также
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
Актриса Урсуляк вышла замуж за худрука театра Маяковского Перегудова
Стало известно об испытании Западом на Украине вызывающего рак препарата
«Долгие два года» закончились: Иван Федотов доехал до «Филадельфии». Скоро – дебют в НХЛ?
Захарова оценила состояние Зеленского после его слов о переговорах с РФ
Кладбища Европы растут из-за ликвидированных наемников ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Щетинин: «8 очков от топ-3 — это не предел для «Ростова»
Гришин: «Перерыв пошел на пользу «Сочи», но ЦСКА сильнее по составу и по игре»
В «Ростове» двумя словами оценили разгром «Динамо»
«Крылья Советов» — «Зенит»: Рассказов и Нино в старте, Писарский и Сергеев в запасе
«Крылья Советов» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Игрок «Факела» Магаль: «Горжусь этим сезоном. Хотелось бы подняться выше восьмого места»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Зенит»: Рассказов и Нино в старте, Писарский и Сергеев в запасе

В «Ростове» двумя словами оценили разгром «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости