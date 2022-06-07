Митрофанов объяснил критерий о вместимости стадионов для получения лицензии РФС-1

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов объяснил критерий о вместимости стадиона для получения лицензии РФС-1, из-за которого в прошлом году «Оренбург» не получил лицензию.

«Посещаемость в 10 тысяч — инициатива клубов РПЛ. Они руководствуются своей концепцией развития. Они утвердили это решение через бюро исполкома. При вместимости стадиона в 9999 человек, лицензия РФС-1 клубу выдана не будет», — сказал Митрофанов.

В сезоне-2020/21 «Оренбург» занял второе место в таблице ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в РПЛ. В сезоне-2021/22 команда победила «Уфу» (4:3 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и в следующем сезоне будет выступать в премьер-лиге.