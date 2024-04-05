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Караваев: «Надеюсь, «Зенит» дольше «Баварии» будет чемпионом страны»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ и ближайших преследователях петербургской команды в турнирной таблице.

«Интрига сохраняется, наверху все плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. «Краснодар» не стоит отметать, да и «Динамо» подбирается к первому месту. До прошлого тура у бело-голубых было 11 матчей подряд без поражений — очень приличный результат. Если бы нас отделяло от второго места девять очков, еще можно было бы что-то говорить, а так всего одно — это вообще ни о чем. Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с «Локомотивом» могут побороться за тройку. Продержимся ли, как «Бавария», одиннадцать сезонов подряд на вершине? Надеюсь, что дольше!» — приводят «Известия» слова Караваева.

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (40 баллов) располагается на втором месте. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших. «Зенит» становился победителем РПЛ последние пять сезонов.

Источник: Известия
Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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