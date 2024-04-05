Караваев: «Надеюсь, «Зенит» дольше «Баварии» будет чемпионом страны»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ и ближайших преследователях петербургской команды в турнирной таблице.

«Интрига сохраняется, наверху все плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. «Краснодар» не стоит отметать, да и «Динамо» подбирается к первому месту. До прошлого тура у бело-голубых было 11 матчей подряд без поражений — очень приличный результат. Если бы нас отделяло от второго места девять очков, еще можно было бы что-то говорить, а так всего одно — это вообще ни о чем. Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с «Локомотивом» могут побороться за тройку. Продержимся ли, как «Бавария», одиннадцать сезонов подряд на вершине? Надеюсь, что дольше!» — приводят «Известия» слова Караваева.

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (40 баллов) располагается на втором месте. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших. «Зенит» становился победителем РПЛ последние пять сезонов.