Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил "Зенит" с завоеванием чемпионского титула.

- Пятикратные! Чемпионы! Ура! Поздравляю наш любимый "Зенит" с досрочным чемпионством. Вся команда просто молодцы – и игроки, и менеджмент, и персонал вместе с тренерским штабом во главе, - написал Беглов на своей странице Вконтакте. - А наш талантливейший Сергей Богданович Семак первым в российской истории стал чемпионом и как игрок, и как тренер! Перефразируя известную песню – в Питере – праздновать!

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!