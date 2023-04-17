В «Пари НН» считают, что команда сможет избежать стыковых матчей

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал для «СЭ» турнирное положение команды в РПЛ.

«В клубе понимают нынешнюю ситуацию, сложную ситуацию. Мы понимает, что нужно брать очки, добиваться результата и выходить из этой ситуации. Шесть очков от 12 места — это немного. Мы спортивный клуб, мы ставим максимальные задачи. Сейчас задача догнать и занять 11-12 место. Считаю, что это возможно. Если не займет, то будет добиваться результата в стыковых матчах», — сказал Измайлов «СЭ».

После 23 туров нижегородцы с 19 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В начале апреля команду возглавил Сергей Юран.