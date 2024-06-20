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Гендиректор «Пари НН» — о поиске вратаря: «У нас несколько игроков в шорт-листе. Все успешно прошли УМО»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном переходе вратаря Никиты Медведева в клуб.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что 29-летний Медведев успешно прошел медосмотр для перехода в «Пари НН».

«У нас есть несколько вратарей в шорт-листе, которыми мы интересуемся. И все они на данный момент успешно прошли углубленный медицинский осмотр. Может произойти все что угодно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В прошедшем сезоне Медведев провел за «Ростов» 17 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол и трижды сыграл на ноль. Контракт вратаря с «Ростовом» истек по окончании сезона-2023/24.

Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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