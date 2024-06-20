Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, проходил ли Глушенков медосмотр с командой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, проходил ли Максим Глушенков медосмотр с командой.

— Какие-то итоги медосмотра уже можно подвести?

— Все футболисты, которые сегодня были, прошли медосмотр. Сейчас получим данные. Предварительно все здоровы и готовятся к первому сбору.

— Максим Глушенков проходит медосмотр сегодня?

— Еще раз говорю, все футболисты, которые были заявлены на медосмотр, прошли его.

— А Антон Миранчук прошел медосмотр?

— Он играл за сборную. Все сборники получили дополнительные выходные. Миранчук, Лантратов и Морозов пройдут медосмотр 24-го числа.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с Глушенковым контракт на четыре года с зарплатой 240 миллионов рублей за сезон.