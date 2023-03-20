В «Пари НН» рассчитывают на положительный исход ситуации с Михайловым

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на ситуацию вокруг участия Ярослава Михайлова в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).

«Ситуацию с Михайловым я не комментирую. Рассчитываем, что для нас все кончится положительно», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Нижегородцам грозит техническое поражение, поскольку Михайлов должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.