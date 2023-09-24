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Сегодня, 16:27

Председатель совета директоров «Пари НН» о победе над «Оренбургом» «Главный тренер знает, что делает!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал «СЭ» победу на «Оренбургом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Мы очень довольны командой, а это самое главное. В команде хорошая атмосфера, трансферы нас усилили, и главный тренер знает, что делает — верит в команду, четко доносит то, что хочет от нее видеть. Вижу цельную игру, нас она полностью устраивает. Вижу радость болельщиков, они играют большую роль», — сказал Кондратов «СЭ».

Кондратов также назвал три фактора успешных результатов «Пари НН» в последних матчах.

«Фактор тренера всегда очень большой. По-другому тут и не скажешь. Победы Юрана, игроков и болельщиков — это три основных фактора, которые помогают нам двигаться дальше», — добавил Кондратов.

«Пари НН» набрал 14 очков в 9 матчах и поднялся на шестое место в РПЛ. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода сыграет против «Локомотива» на выезде 30 сентября.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
7
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
8
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
9
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
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 7
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Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

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Оренбург

 7 1 1
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