Председатель совета директоров «Пари НН» о победе над «Оренбургом» «Главный тренер знает, что делает!»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал «СЭ» победу на «Оренбургом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Мы очень довольны командой, а это самое главное. В команде хорошая атмосфера, трансферы нас усилили, и главный тренер знает, что делает — верит в команду, четко доносит то, что хочет от нее видеть. Вижу цельную игру, нас она полностью устраивает. Вижу радость болельщиков, они играют большую роль», — сказал Кондратов «СЭ».

Кондратов также назвал три фактора успешных результатов «Пари НН» в последних матчах.

«Фактор тренера всегда очень большой. По-другому тут и не скажешь. Победы Юрана, игроков и болельщиков — это три основных фактора, которые помогают нам двигаться дальше», — добавил Кондратов.

«Пари НН» набрал 14 очков в 9 матчах и поднялся на шестое место в РПЛ. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода сыграет против «Локомотива» на выезде 30 сентября.