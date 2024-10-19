В «Пари НН» назвали обидной ничью с «Ростовом»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Ребята бились до конца. Сегодня играли против «Ростова» хорошо на протяжении всей встречи. Очень обидная упущенная победа в самом конце матча», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 12-го тура занимает промежуточное 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.