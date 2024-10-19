Metaratings: «Спартак» готов расстаться с Зиньковским будущей зимой

Руководство «Спартака» готово в зимнее трансферное окно расстаться с полузащитником команды Антоном Зиньковским, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые уже занимаются поиском новой команды для 28-летнего полузащитника, который не попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против трансфера игрока.

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 11 матчей за красно-белых, отметившись тремя голевыми передачами. Контракт полузащитника с москвичами рассчитан до 30 июня 2027 года.