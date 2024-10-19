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Metaratings: «Спартак» готов расстаться с Зиньковским будущей зимой

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Руководство «Спартака» готово в зимнее трансферное окно расстаться с полузащитником команды Антоном Зиньковским, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые уже занимаются поиском новой команды для 28-летнего полузащитника, который не попал в заявку на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против трансфера игрока.

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 11 матчей за красно-белых, отметившись тремя голевыми передачами. Контракт полузащитника с москвичами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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