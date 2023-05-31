В «Оренбурге» заявили об отсутствии интереса со стороны «Динамо» к Личке
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе главного тренера команды Марцела Лички в московское «Динамо».
«Никаких разговоров, никаких контактов и обсуждений с «Динамо» не было. С «Краснодаром» общались, говорим об этом. Но с «Динамо» — ничего», — сказал Андреев «СЭ».
Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.
Зимой специалист мог возглавить «Краснодар», но переговоры сторон не завершились успехом.
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|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
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|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
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|29
|13
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|10
|49-42
|45
|
8
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|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
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|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
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29 тур
30 тур
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
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Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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