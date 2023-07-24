РФС вводит зависимость между призовыми выплатами и медийной активностью клубов в Кубке России

РФС вводит зависимость между призовыми выплатами и медийной активностью клубов.

По данным «РБ Спорт», в регламенте FONBET Кубка России с нового сезона появится «Положение об исполнении коммерческих требований, медийных обязательств и достижении спортивных результатов клубами в розыгрыше турнира».

Прошлый сезон кубка был рекордный бюджет за всю историю — более полутора миллиардов рублей без учета Пути регионов.

Также в регламент был внесен пункт о допуске репортеров для общения в раздевалку команды сразу после игры. Но — только по желанию клубов. Это уже сделали «Крылья Советов» после матча с «Динамо».