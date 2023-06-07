В «Оренбурге» рассказали, что пока не планируют покупать новых аргентинцев

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о работе клуба на трансферном рынке.

— Стоит ли ждать подписание аргентинцев в это межсезонье?

— Если никто не уйдет, то нет. Если кто-то уйдет, то будем искать замену, — приводит «Спорт День за Днем» слова Андреева.

— Почему выбор пал на этот рынок?

— Всех, кого мы взяли из Латинской Америки, все зашли, все делают свою работу, поэтому почему нет? Мы же не только по Латинской Америке, мы и турка еще подписали. Мы отталкиваемся не от нации. Если хороший игрок, то почему нет?

— Не возникали трудности из-за политической ситуации?

— С футболистами из Турции и Латинской Америки проблем не возникало.

7 июня клуб из Оренбурга объявил о подписании полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, который стал пятым аргентинцем в составе команды.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России. Команда набрала 46 очков в 30 матчах.