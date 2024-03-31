В «Оренбурге» прокомментировали возможное продление контракта с Деограсией

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Давидом Деограсией.

Действующее соглашение 51-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Разговоров с Деограсией о продлении контракта не было. Будущее обсудим после окончания сезона», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа 2023 года. Под его руководством клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.