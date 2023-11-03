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Сегодня, 15:40

Источник: Вера близок к переходу из «Оренбурга» в «Локомотив»

Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
Виктория Кравченко
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» ведет переговоры с «Оренбургом» о переходе полузащитника Лукаса Веры в зимнее трансферное окно, сообщил в своем Telegram-канале Иван Карпов.

По данным источника, футболист заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Стороны обговаривают цену на хавбека, которая может составить 3 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. В «Оренбург» он перешел из «Лануса» летом 2022 года.

Источник: https://t.me/s/karpinside
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
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Шунин надеется, что на матч «Динамо» с 2DROTS придет больше болельщиков, чем на РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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