Источник: Вера близок к переходу из «Оренбурга» в «Локомотив»

«Локомотив» ведет переговоры с «Оренбургом» о переходе полузащитника Лукаса Веры в зимнее трансферное окно, сообщил в своем Telegram-канале Иван Карпов.

По данным источника, футболист заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Стороны обговаривают цену на хавбека, которая может составить 3 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. В «Оренбург» он перешел из «Лануса» летом 2022 года.