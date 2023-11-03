Источник: Вера близок к переходу из «Оренбурга» в «Локомотив»
Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
«Локомотив» ведет переговоры с «Оренбургом» о переходе полузащитника Лукаса Веры в зимнее трансферное окно, сообщил в своем Telegram-канале Иван Карпов.
По данным источника, футболист заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Стороны обговаривают цену на хавбека, которая может составить 3 миллиона евро.
В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. В «Оренбург» он перешел из «Лануса» летом 2022 года.
Источник: https://t.me/s/karpinside
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