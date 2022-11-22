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Сегодня, 14:26

Источник: «Спартак» ищет опорного полузащитника в Африке и Латинской Америке

Мария Гусева
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Скауты «Спартака» изучают африканский и латиноамериканский рынки в поисках футболиста на позицию опорного полузащитника, сообщает Metaratings.

По информации источника, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль считает, что одним из сильных качеств потенциального новичка должна быть игра в отборе. Финансовые рамки, в пределах которых должен осуществляться поиск кандидатов, не сообщаются.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Ближайшие матчи красно-белые проведут в рамках Кубка России. «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (23 ноября) и с «Зенитом» (27 ноября).

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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