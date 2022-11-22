Источник: «Спартак» ищет опорного полузащитника в Африке и Латинской Америке

Скауты «Спартака» изучают африканский и латиноамериканский рынки в поисках футболиста на позицию опорного полузащитника, сообщает Metaratings.

По информации источника, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль считает, что одним из сильных качеств потенциального новичка должна быть игра в отборе. Финансовые рамки, в пределах которых должен осуществляться поиск кандидатов, не сообщаются.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Ближайшие матчи красно-белые проведут в рамках Кубка России. «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (23 ноября) и с «Зенитом» (27 ноября).