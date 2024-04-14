В «Оренбурге» объяснили отсутствие ВАР на матче с «Пари НН»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии системы ВАР на матче против «Пари НН» (3:1) в 24-м туре РПЛ в связи с проблемами, возникшими из-за паводка в Оренбургской области.

«Были ли какие-то проблемы именно с интернетом? Насколько я знаю, сигнал, который нам давали, пропадал. Потом уже ближе к игре он появился. А был он или не был, не могу сказать. Это как бы технические [проблемы] со стороны того, кто раздает интернет», — сказал Андреев «СЭ».

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место турнирной таблице, набрав 26 очков. «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.