В новый контракт Батракова с «Локомотивом» хотят внести отступные для европейских клубов

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о возможных отступных в новом контракте 19-летнего россиянина с «Локомотивом».

«Отступные для Европы? Да, оверпрайс, когда европейский клуб из топ-5 чемпионатов может прийти, заплатить деньги и забрать футболиста при согласованном контракте», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.