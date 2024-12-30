Представитель Батракова прокомментировал возможный отъезд игрока в Европу будущим летом

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал возможный отъезд игрока в европейский чемпионат летом 2025 года.

«Вопрос в том, как мы проработаем новый контракт Алексея [с «Локомотивом"]. Потому что один из пунктов наших переговоров — возможность понятного выхода в топ-5 европейских чемпионатов. Здесь сложный вопрос», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

19-летний Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне россиянин сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.