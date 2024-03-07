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7 марта, 18:00

Башич считает, что «Оренбург» может стать для него трамплином в Европу

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич предположил, есть ли у него возможность уехать в Европу напрямую из оренбургского клуба.

«По моему мнению, да. Это хороший трамплин. И без разницы, есть ли еврокубки», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Также он рассказал, за какую команду мечтал играть в детстве.

«Барселона», люблю этот клуб. Есть еще стремление туда попасть? Ха-ха. Есть, конечно. У «Барселоны» сейчас не очень хорошая ситуация, но, думаю, будет лучше», — добавил футболист.

Башич перешел в «Оренбург» из боснийского «Зриньски» летом 2022 года. В текущем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник провел 18 матчей, отметившись 1 голом.

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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