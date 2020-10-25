РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«В матче на Кубок потеряли нескольких игроков». Матвеев — о матче с «Тамбовом»

13:52
Теги:

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» отметил, что у команды есть кадровые потери.

«В среду сыграли на Кубок, на тяжелом поле, потеряли нескольких игроков. Емельянов и Ефремов получили повреждения, их сегодня не увидим. Наша главная задача была — восстановиться за три дня. Надеюсь, это нам полноценно удалось», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Урал — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6562
Все опросы
«Спартак» обошел «Зенит» в 12-м туре. Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир