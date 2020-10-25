Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» отметил, что у команды есть кадровые потери.

«В среду сыграли на Кубок, на тяжелом поле, потеряли нескольких игроков. Емельянов и Ефремов получили повреждения, их сегодня не увидим. Наша главная задача была — восстановиться за три дня. Надеюсь, это нам полноценно удалось», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».