«В матче на Кубок потеряли нескольких игроков». Матвеев — о матче с «Тамбовом»
13:52
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» отметил, что у команды есть кадровые потери.
«В среду сыграли на Кубок, на тяжелом поле, потеряли нескольких игроков. Емельянов и Ефремов получили повреждения, их сегодня не увидим. Наша главная задача была — восстановиться за три дня. Надеюсь, это нам полноценно удалось», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
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