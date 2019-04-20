В матче "Краснодар" – "Зенит" вспыхнула драка: Дзюба против Мартыновича и все остальные

На 80-й минуте матча 24-го тура премьер-лиги "Краснодар" – "Зенит" в штрафной гостей произошла массовая потасовка.

Зенитовцы отбились от атаки соперника, который заработал угловой.

Полузащитник питерцев Оздоев показал скамейке, что ему нужна замена, и сел на газон. Хавбек серьезно повредил голеностоп в одном из стыков ранее, но сначала не придал этому значения и продолжил игру.

Капитан "быков" Мартынович начал предъявлять серьезные претензии Оздоеву. За того вступились партнеры. На защиту хавбека встал Дзюба и другие футболисты "Зенита". За Мартыновичем в гущу также бросились его одноклубники.

Арбитру Карасеву и его бригаде удалось погасить страсти.

Уходя на замену, Оздоев попросил трибуны замолчать – и показал им жест.

У скамеек запасных вспыхнула новая потасовка. В ней активность проявил не находящийся на поле Ари.