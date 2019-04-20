23:06 | Футбол — РПЛ

Карасев не удалил Перейру – уругваец забил гол

Эпизод матча "Краснодар" - "Зенит". Эпизод матча "Краснодар" - "Зенит".
Эпизод матча "Краснодар" - "Зенит".
10
Обсудить

На 76-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Краснодар""Зенит" (2:3) ошибся арбитр Сергей Карасев, не применивший никаких дисциплинарных санкций к полузащитнику "быков" Маурисио Перейре.

Краснодарский хавбек очень грубо сыграл против соперника и должен был получить как минимум желтую карточку. Она стала бы для него второй – ему пришлось бы покинуть поле. Однако судья оставил его в игре, и в итоге Перейра забил второй мяч, едва не принеся ничью своей команде. (Александр Бобров)

10
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ