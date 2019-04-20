Карасев не удалил Перейру – уругваец забил гол

На 76-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (2:3) ошибся арбитр Сергей Карасев, не применивший никаких дисциплинарных санкций к полузащитнику "быков" Маурисио Перейре.

Краснодарский хавбек очень грубо сыграл против соперника и должен был получить как минимум желтую карточку. Она стала бы для него второй – ему пришлось бы покинуть поле. Однако судья оставил его в игре, и в итоге Перейра забил второй мяч, едва не принеся ничью своей команде. (Александр Бобров)