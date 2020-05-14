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В «Локомотиве» рассказали, сколько кандидатов рассматривали на место Семина

17:53
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков признался, что помимо Юрия Семина на пост главного тренера команды рассматривали трех кандидатов.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«В итоговом шорт-листе, помимо Семина, было три кандидатуры. Когда совет директоров рассматривал этот вопрос, то мы понимали, что нужен тренер, который примет сложившуюся ситуацию как вызов. Задача перед ним стоит непростая, амбициозная, к ней надо подходить и с азартом, и с пониманием того, что хватит сил пережить все взлеты и падения, которые неизбежны при работе с молодыми игроками. Тренер тоже должен стремиться к развитию, в том числе и своей карьеры, своей репутации. Взвесив множество «за» и «против», остановились на кандидатуре Николича», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200514/1571447363.html

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