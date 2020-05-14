В «Локомотиве» рассказали, сколько кандидатов рассматривали на место Семина

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков признался, что помимо Юрия Семина на пост главного тренера команды рассматривали трех кандидатов.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«В итоговом шорт-листе, помимо Семина, было три кандидатуры. Когда совет директоров рассматривал этот вопрос, то мы понимали, что нужен тренер, который примет сложившуюся ситуацию как вызов. Задача перед ним стоит непростая, амбициозная, к ней надо подходить и с азартом, и с пониманием того, что хватит сил пережить все взлеты и падения, которые неизбежны при работе с молодыми игроками. Тренер тоже должен стремиться к развитию, в том числе и своей карьеры, своей репутации. Взвесив множество «за» и «против», остановились на кандидатуре Николича», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».

«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич