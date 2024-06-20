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Сегодня, 12:57

Нагорных: «Трансфер Глушенкова в «Зенит» вышел на финишную прямую»

Виктория Кравченко
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Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб и «Зенит» согласовали условия перехода полузащитника Максима Глушенкова. Трансфер близок к завершению.

«Мы с «Зенитом» вышли на финиш по договоренности. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — цитирует Нагорных РИА «Новости».

Контракт Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240620/futbol-1954199600.html
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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