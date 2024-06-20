Нападающий «Локомотива» Сулейманов отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ.

— Махачкалинское «Динамо» вернулось в РПЛ. Ты, как уроженец, рад?

— Конечно! Когда в Кубке они должны были попасться с нами в группе, а затем поменяли местами с «Химками», я чуть расстроился. В Дагестан всегда приятно приехать.

— Не разговаривал с родными, чтобы на выезде заглянуть?

— Я живу в Дербенте. Туда ехать полтора часа. А мы после матчей сразу в Москву возвращаемся. До матча тоже не получится. Но на стадионе будут присутствовать. Это вдвойне будет мотивировать.

«Динамо» из Махачкалы заняла второе место в первой лиге по итогам сезона-2023/24 и пробилось в РПЛ впервые в своей истории.