Источник: «Спартак» заинтересован в трансфере Тикнизяна

«Спартак» интересуется защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний футболист является одним из кандидатов на усиление левого фланга обороны красно-белых. Отмечается, что «Спартак» пока не вступал в переговоры с «Локомотивом» и футболистом.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.