Нагорных: «Наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» поделился мнением о возможной борьбе клуба за чемпионство.

— Галактионов однажды сказал, что хищник, который пробует мясо, хочет его снова и снова.

— Можно еще сказать, что аппетит приходит во время еды. Команда укрепляется. В составе нет людей, которые бы ни работали на общий результат.

— Какие шансы у «Локомотива» на чемпионство?

— Перед началом сезона мы обсуждали с командой, что наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе. Мы следуем этому. Команда на сезон выполняет установку.

— В прошлом сезоне была более четкая установка — место в тройке и финал Кубка.

— Считайте, что не очень четкая. В текущем сезоне у нас не установка, а договоренность с командой.

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.