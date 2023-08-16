Булыкин предположил, что проблемы Дзюбы связаны с неким «молодым конкурентом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации форварда железнодорожников Артема Дзюбы. По его мнению, проблемы нападающего не связаны с тем, что возрастному футболисту тяжелее входить в сезон.

«Опытному футболисту как раз намного легче. Он знает, что нужно делать и как надо делать, чтобы подготовить свой организм. Вопрос в том, нет ли у тебя молодого конкурента. Потому что молодой конкурент всегда мотивирован и более перспективен, чем ветеран. Вот в этом плане можно чего-то ожидать. Когда молодой конкурент начинает забивать, здесь уже очень тяжело что-то сделать возрастному футболисту. А так, в том, чтобы подготовиться к сезону и выходить играть, я думаю, проблемы у Артема нет. Но для набора уверенности ему необходимо забить гол», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом сезоне 34-летний форвард провел 3 матча за московскую команду в чемпионате России и отметился 1 забитым мячом. В прошлом сезоне на его счету было 8 голов и 5 результативных передач в 11 играх РПЛ.