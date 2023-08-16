Булыкин предположил, что проблемы Дзюбы связаны с неким «молодым конкурентом»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации форварда железнодорожников Артема Дзюбы. По его мнению, проблемы нападающего не связаны с тем, что возрастному футболисту тяжелее входить в сезон.
«Опытному футболисту как раз намного легче. Он знает, что нужно делать и как надо делать, чтобы подготовить свой организм. Вопрос в том, нет ли у тебя молодого конкурента. Потому что молодой конкурент всегда мотивирован и более перспективен, чем ветеран. Вот в этом плане можно чего-то ожидать. Когда молодой конкурент начинает забивать, здесь уже очень тяжело что-то сделать возрастному футболисту. А так, в том, чтобы подготовиться к сезону и выходить играть, я думаю, проблемы у Артема нет. Но для набора уверенности ему необходимо забить гол», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом сезоне 34-летний форвард провел 3 матча за московскую команду в чемпионате России и отметился 1 забитым мячом. В прошлом сезоне на его счету было 8 голов и 5 результативных передач в 11 играх РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0