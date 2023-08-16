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Сегодня, 16:17

Булыкин предположил, что проблемы Дзюбы связаны с неким «молодым конкурентом»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации форварда железнодорожников Артема Дзюбы. По его мнению, проблемы нападающего не связаны с тем, что возрастному футболисту тяжелее входить в сезон.

«Опытному футболисту как раз намного легче. Он знает, что нужно делать и как надо делать, чтобы подготовить свой организм. Вопрос в том, нет ли у тебя молодого конкурента. Потому что молодой конкурент всегда мотивирован и более перспективен, чем ветеран. Вот в этом плане можно чего-то ожидать. Когда молодой конкурент начинает забивать, здесь уже очень тяжело что-то сделать возрастному футболисту. А так, в том, чтобы подготовиться к сезону и выходить играть, я думаю, проблемы у Артема нет. Но для набора уверенности ему необходимо забить гол», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом сезоне 34-летний форвард провел 3 матча за московскую команду в чемпионате России и отметился 1 забитым мячом. В прошлом сезоне на его счету было 8 голов и 5 результативных передач в 11 играх РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005281440_bulyikin_svyazal_problemyi_dzyubyi_s_nekim_molodyim_konkurentom
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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