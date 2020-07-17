Бывший футболист «Локомотива» и Игорь Чугайнов оценил, какие позиции в составе московского клуба в первую очередь требуют усиления.

— Качественные новички нужны «Локомотиву» в каждую линию, кроме вратарской, — отметил экс-защитник сборной России. — Сейчас в команде многовато возрастных футболистов, в плотном графике им явно не хватает свежести. За молодыми ребятами успевают уже не всегда.

— Вы о Чорлуке?

— К нему-то как раз меньше претензий. Да, хорвату 34, но на уровне РПЛ по-прежнему хорош. С фланговыми сложнее. Позиция энергозатратная, надо и сзади быть начеку, и атаку поддерживать. Рыбусу и Игнатьеву уже тяжеловато давать такой объем, тут ребята помоложе требуются. Крыховяк — игрок классный, но тоже не очень быстренький. Знаете, что в игре «Локомотива» особенно поражает?

— Что же?

— Команда не в состоянии убежать в контратаку! Нет футболистов, которые могут пронестись метров 40-50! За исключением Леши Миранчука, но что он сделает в одиночку?

— А Жоау Мариу?

— Игрок хороший, думающий, может отдать шикарный пас. Но в России больше играет на себя.

— То есть?

— Передерживает мяч. Вместо того, чтобы сыграть прагматично, делает слишком много касаний. Любит покрасоваться. Это не всегда идет на пользу команде. Впрочем, аренда у португальца заканчивается, на следующий сезон не останется. Ну и конечно, надо укреплять атаку. С ЦСКА Эдер смотрелся неплохо, но все понимают, что «Локомотиву» нужен более острый форвард. Который будет забивать, а не только давать динамику, как любил говорить Юрий Палыч.

— Мурило в нынешнем «Локомотиве» — самое слабое звено?

— Да уж. Ненадежный товарищ, мягко говоря. Когда Семин использовал Мурило в опорной зоне, за ним подчищали партнеры, и минусы бразильца не бросались в глаза. А в центре обороны регулярно допускает ошибки. С «Уфой» пенальти сделал, с ЦСКА от него мяч на ногу Влашичу отскочил, и тот сравнял счет...

— Зато Баринов прибавляет на глазах.

— Да. К этому парню отношусь с большой симпатией. Мобильный, самоотверженный. Дисциплинированный — что для центрального полузащитника очень важно. А еще — не деревянный. И в отборе хорош, и впереди полезен. (Александр Кружков)

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