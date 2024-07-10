«Спартак» заинтересован в приглашении агронома «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» заинтересован в приглашении агронома «Локомотива» Владислава Лысенко.

Средняя оценка газона «РЖД Арены» в прошедшем сезоне составила 4,8, что является лучшим показателем в РПЛ.

В феврале 2024 года комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». Из-за решения комиссии домашний матч «Спартака» против «Факела» был проведен в «Лужниках».