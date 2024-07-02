«Спартак» планирует отдать в аренду защитника Тавареша
Руководство «Спартака» намерено отдать в аренду португальского защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстановление от травмы крестообразной связки. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что сам 23-летний игрок предпочитает остаться в московском клубе. Окончательное решение о будущем футболиста примет главный тренер красно-белых Деян Станкович в течение предсезонных сборов.
Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в таблице РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
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