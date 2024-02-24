В «Крыльях Советов» назвали сильные стороны новичка команды Ороско

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход полузащитника «Лануса» Франко Ороско в самарский клуб.

«Для нас было важно, чтобы игрок был достаточно молодой и мог развиваться в дальнейшей перспективе. Ороско — универсал: может сыграть и на двух флангах, и «десятку», и нападающего. У него хорошие скоростные данные и техническая оснащенность, неплохо физически сложен.

Можно ли назвать Ороско заменой Салтыкову, который летом уйдет из клуба? Давайте отталкиваться от того, что Салтыков до конца сезона — наш футболист. Мы полностью рассчитываем на Никиту, он приносит нам много пользы. У нас не до конца восстановился Ушаков, есть небольшие восстановительные мероприятия у Бенхамина Гарре, поэтому хотели укомплектовать эту позицию именно за счет Ороско», — приводит Sport24 слова Корниленко.

«Крылья Советов» арендовали Ороско у «Лануса» до конца 2024 года, у российского клуба есть право выкупа 22-летнего аргентинца.