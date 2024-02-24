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Сегодня, 01:57

В «Крыльях Советов» назвали сильные стороны новичка команды Ороско

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход полузащитника «Лануса» Франко Ороско в самарский клуб.

«Для нас было важно, чтобы игрок был достаточно молодой и мог развиваться в дальнейшей перспективе. Ороско — универсал: может сыграть и на двух флангах, и «десятку», и нападающего. У него хорошие скоростные данные и техническая оснащенность, неплохо физически сложен.
Можно ли назвать Ороско заменой Салтыкову, который летом уйдет из клуба? Давайте отталкиваться от того, что Салтыков до конца сезона — наш футболист. Мы полностью рассчитываем на Никиту, он приносит нам много пользы. У нас не до конца восстановился Ушаков, есть небольшие восстановительные мероприятия у Бенхамина Гарре, поэтому хотели укомплектовать эту позицию именно за счет Ороско», — приводит Sport24 слова Корниленко.

«Крылья Советов» арендовали Ороско у «Лануса» до конца 2024 года, у российского клуба есть право выкупа 22-летнего аргентинца.

Источник: Sport24
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Спартак

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 6
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Виктор Александров

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