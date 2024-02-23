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23 февраля, 23:58

Медведев: «ЦСКА обращался по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о несостоявшемся переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА зимой.

«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям». — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Ранее Круговой опубликовал фотографию с Александром Медведевым: «Всем спасибо! Все свободны».

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28. После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/medvedev-zenit-i-tsska-ne-dogovorilis-po-usloviyam-perekhoda-krugovogo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
32
17
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В «Крыльях Советов» назвали сильные стороны новичка команды Ороско
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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