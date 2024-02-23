Медведев: «ЦСКА обращался по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о несостоявшемся переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА зимой.

«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям». — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Ранее Круговой опубликовал фотографию с Александром Медведевым: «Всем спасибо! Все свободны».

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28. После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.