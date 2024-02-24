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24 февраля, 02:27

Ярошик: «Смерть Артура Жорже — очень грустная новость»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера красно-синих Артура Жорже.

Португальский специалист скончался 22 февраля в возрасте 78 лет.

«Смерть Артура Жорже — очень грустная новость. Я с ним немного поработал, тяжело что-то говорить про него. Жалко терять любого человека, с кем встречался на своей пути, тем более тренеров», — приводит Metaratings слова Ярошика.

Артур Жорже возглавлял ЦСКА с ноября 2003 года по июль 2004 года.

Источник: Metaratings
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12
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