Ярошик: «Смерть Артура Жорже — очень грустная новость»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера красно-синих Артура Жорже.

Португальский специалист скончался 22 февраля в возрасте 78 лет.

«Смерть Артура Жорже — очень грустная новость. Я с ним немного поработал, тяжело что-то говорить про него. Жалко терять любого человека, с кем встречался на своей пути, тем более тренеров», — приводит Metaratings слова Ярошика.

Артур Жорже возглавлял ЦСКА с ноября 2003 года по июль 2004 года.