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Сегодня, 15:11

В КДК РФС объяснили дисквалификацию Галактионова на два матча РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

25 ноября 39-летний специалист нецензурно высказался о судействе после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. Самарцы отыгрались с пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

«Делегат матча подтвердил все записи. Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина — эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча. В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, флеш-интервью, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну. Согласно части 1 ст. 95 дисциплинарного регламента принято решение дисквалифицировать Галактионова на 2 матча РПЛ», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Галактионов пропустит все оставшиеся матчи железнодорожников до конца года. Он не будет присутствовать на скамейке в матчах с «Зенитом» (3 декабря) и «Уралом» (12 декабря).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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