Пресс-атташе «Динамо» спародировала Медведева при презентации продления контрактов с двумя игроками

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко спародировала генерального директора «Зенита» Александра Медведева при презентации новых контрактов с футболистами команды Дмитрием Скопинцевым и Владиславом Карапузовым.

В конце июля «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо и опубликовал фотографию игроков с Медведевым, который стоял на фото в футболке с надписью: «Можно еще терпеть».

Лысенко у себя в Telegram-канале выложила фотографию со Скопинцевым и Карапузовым. На снимке пресс-атташе бело-голубых стоит в футболке, на которой написано: «Терпение и труд».

Вчера, 9 августа «Динамо» продлило контракт со Скопинцевым до 2027 года, а соглашение с Карапузовым — до 2025 года.