«Химки» — «Акрон»: защитник гостей Эшковал забил в девятку ударом через себя

Защитник «Акрона» Родриго Эшковал сравнял счет в матче 26-го тура РПЛ с «Химками» — 2:2.

На 67-й минуте встречи португалец забил ударом через себя в девятку после розыгрыша углового.

Гол в ворота «Химок» стал для Эшковала вторым в чемпионате России-2024/25.