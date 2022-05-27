В «Химках» призвали РПЛ и РФС наказать организаторов стыкового матча против «СКА-Хабаровск»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на штрафные санкции КДК РФС в адрес защитника Гиа Григалавы и вратаря Ильи Лантратова.

«Наказание без вины не бывает. С позиции регламента сделано все максимально правильно и верно. Решение мы оспаривать не будем. Надо держать все свои эмоции в руках. Где есть холодный расчет — есть результат. Но другая сторона медали — есть большая просьба к Российской премьер-лиге и Российскому футбольному союзу. «СКА-Хабаровск» рвется в элиту российского футбола, но организация матча на уровне дворового спорта. Хотим узнать, почему болл-бой на протяжении 70 минут ведет себя таким образом? По чьему наставлению он действует? Хотим получить ответ на этот вопрос, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем. Когда тебя провоцируют 70 минут — Илья отреагировал так, как отреагировал. Мы еще слышали, что звучало с трибун в отношении главного тренера Сергея Юрана и защитника Брайана Идову. Это же недопустимо. Нужно проводить серьезное расследование. Организаторы матча должны понести штрафные санкции!», — сказал Терюшков «СЭ».

На 69-й минуте встречи Лантратов толкнул болбоя. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и снова потребовал быстрее дать ему мяч. После финального свистка голкипер подмосковной команды подошел к мальчику и извинился. Вратарь обнял болбоя, подарил футболку и затем сделал с ним общее фото.

Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил снимавшего видео на телефон сотрудника «СКА-Хабаровск» за воротами «Химок».