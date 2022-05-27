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В «Химках» призвали РПЛ и РФС наказать организаторов стыкового матча против «СКА-Хабаровск»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Голкипер «Химок» Илья Лантратов разговаривает с арбитром.
Фото vk.com/fcska

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на штрафные санкции КДК РФС в адрес защитника Гиа Григалавы и вратаря Ильи Лантратова.

Гиа Григалава в&nbsp;матче против &laquo;СКА-Хабаровск&raquo;. Григалава дисквалифицирован на два матча, Лантратов оштрафован на 50 тысяч рублей

«Наказание без вины не бывает. С позиции регламента сделано все максимально правильно и верно. Решение мы оспаривать не будем. Надо держать все свои эмоции в руках. Где есть холодный расчет — есть результат. Но другая сторона медали — есть большая просьба к Российской премьер-лиге и Российскому футбольному союзу. «СКА-Хабаровск» рвется в элиту российского футбола, но организация матча на уровне дворового спорта. Хотим узнать, почему болл-бой на протяжении 70 минут ведет себя таким образом? По чьему наставлению он действует? Хотим получить ответ на этот вопрос, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем. Когда тебя провоцируют 70 минут — Илья отреагировал так, как отреагировал. Мы еще слышали, что звучало с трибун в отношении главного тренера Сергея Юрана и защитника Брайана Идову. Это же недопустимо. Нужно проводить серьезное расследование. Организаторы матча должны понести штрафные санкции!», — сказал Терюшков «СЭ».

Конфликт вратаря &laquo;Химок&raquo; Ильи Лантратова с&nbsp;болбоем &laquo;СКА-Хабаровска&raquo;. Лантратов толкнул болбоя, а Григалава матерился в камеру. Сыграют ли они после скандала в Хабаровске?

На 69-й минуте встречи Лантратов толкнул болбоя. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и снова потребовал быстрее дать ему мяч. После финального свистка голкипер подмосковной команды подошел к мальчику и извинился. Вратарь обнял болбоя, подарил футболку и затем сделал с ним общее фото.

Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил снимавшего видео на телефон сотрудника «СКА-Хабаровск» за воротами «Химок».

Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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