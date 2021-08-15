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В Греции сообщили, что ПАОК хочет купить Классона у «Краснодара»

22:20
Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар».
Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар».
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ПАОК претендует на хавбека «Краснодара» Виктора Классона, утверждает SDNA.

29-летний полузащитник стал главной трансферной целью клуба из города Салоники. На его подписании настаивает главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу. Трансфер 29-летнего шведа попытаются оформить в ближайшие дни.

Контракт Классона с российским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Он выступает за «Краснодар» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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