Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф Рпл против «Рубина» (1:1).

«Момент с игрой рукой в штрафной «Рубина»? После игры нет смысла это обсуждать.

Мы играли сочень хорошей командой. Она имела определенное преимущество в силовой борьбе. Наши шансы были в быстрых атаках. Не совсем у нас держался мяч, поле накладывало отпечаток на игру обеих команд», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».