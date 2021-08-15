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Осинькин — об игре с «Рубином»: «Наши шансы были в быстрых атаках»

22:16
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф Рпл против «Рубина» (1:1).

«Момент с игрой рукой в штрафной «Рубина»? После игры нет смысла это обсуждать.

Мы играли сочень хорошей командой. Она имела определенное преимущество в силовой борьбе. Наши шансы были в быстрых атаках. Не совсем у нас держался мяч, поле накладывало отпечаток на игру обеих команд», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Рубин - Крылья Советов

 

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Иван Шитик все материалы автора

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