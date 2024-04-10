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Сегодня, 16:23

В Госдуме считают, что Чеферин хочет допустить Россию до международных соревнований

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина, заявившего, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

«У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований]. Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и с Министерством спорта. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта. Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт. Я думаю, что СВО здесь ни при чем. Банальный пример — это конфликт Израиля с Палестиной. Ситуация похожа, но отношения и санкции разные», — сказал Свищев «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В последнем розыгрыше еврокубков с участием российских клубов «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, где должен был сыграть против «Лейпцига», но матчи были отменены из-за отстранения.

В сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО. Тогда же исполком УЕФА принял решение допустить молодежные национальные команды России к соревнованиям под эгидой организации, но позже из-за недовольства многих европейских стран федерация отказалась от своих намерений.

Футбол
Александер Чеферин
Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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 - : -
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П
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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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