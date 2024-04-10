В Госдуме считают, что Чеферин хочет допустить Россию до международных соревнований

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина, заявившего, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

«У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований]. Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и с Министерством спорта. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта. Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт. Я думаю, что СВО здесь ни при чем. Банальный пример — это конфликт Израиля с Палестиной. Ситуация похожа, но отношения и санкции разные», — сказал Свищев «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В последнем розыгрыше еврокубков с участием российских клубов «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, где должен был сыграть против «Лейпцига», но матчи были отменены из-за отстранения.

В сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО. Тогда же исполком УЕФА принял решение допустить молодежные национальные команды России к соревнованиям под эгидой организации, но позже из-за недовольства многих европейских стран федерация отказалась от своих намерений.