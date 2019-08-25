В Голландии в восторге от Гуса Тила и называют его героем

Голландское издание De Telegraaf главную новостную заметку с видео в разделе спорта посвятило полузащитнику «Спартака» Гусу Тилу, который забил победный гол на 90+2-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).

Для 21-летнего голландца этот мяч стал первым за красно-белых после перехода из АЗ в «Спартак».

Заголовок заметки следующий: «Героическая роль Тила в «Спартаке». Видео».

«Футболист, перешедший из АЗ, сделал счет 2:1 на 92-й минуте, — говорится в заметке. — Сначала Александр Соболев вывел хозяев вперед, швед Ларссон сравнял счет.

Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком» в начале августа. Для 21-летнего атакующего полузащитника этот матч стал третьим в лиге. «Спартак» занимает второе место с 14 очками после семи туров. Столько же у лидирующего «Краснодара».