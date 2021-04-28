В Германии сообщают, что Тил может вернуться в «Спартак»

Полузащитник Гус Тил летом может вернуться в «Спартак» из немецкого «Фрайбурга», за который выступает на правах аренды, сообщает Kicker.

«Конечно, для Гуса ситуация складывается непросто, — сказал спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер. — Поэтому нужно решить, какое развитие событий выбрать».

В сентябре прошлого года Тил был отдан в аренду во «Фрайбург» на один сезон с возможностью продления на год. В бундеслиге 23-летний футболист сыграл только шесть матчей.