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В Германии сообщают, что Тил может вернуться в «Спартак»

28 апреля 2021, 23:36
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник Гус Тил летом может вернуться в «Спартак» из немецкого «Фрайбурга», за который выступает на правах аренды, сообщает Kicker.

«Конечно, для Гуса ситуация складывается непросто, — сказал спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер. — Поэтому нужно решить, какое развитие событий выбрать».

В сентябре прошлого года Тил был отдан в аренду во «Фрайбург» на один сезон с возможностью продления на год. В бундеслиге 23-летний футболист сыграл только шесть матчей.

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